غزة.. 163 شهيداً بقصف 17 مدرسة في يوليو

غزة.. 163 شهيداً بقصف 17 مدرسة في يوليوذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 17 مدرسة على الأقل تعرضت للقصف في شهر يوليو الماضي فقط، مما أسفر عن استشهاد 163 فلسطينياً على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأعربت المفوضية في بيان، عن صدمتها إزاء "النمط المتزايد من الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدارس" في قطاع غزة.

وأوضحت أنه خلال الأيام الثمانية الماضية، تم استهداف ما لا يقل عن 7 مدارس، جميعها كانت تؤوي نازحين. من بين هذه المدارس، استخدمت مدرسة خديجة كمأوى ومستشفى ميداني في ذات الوقت.

من جانب آخر، عبرّت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في الضفة الغربية المحتلة، حيث ورد أنها أعدمت 9 فلسطينيين في الثالث من أغسطس الجاري، "خمسة منهم يبدو أنهم كانوا ضحايا إعدامات خارج نطاق القضاء مخطط لها".

وقالت المفوضية: "القتل المخطط لأفراد لا يشكلون تهديدا وشيكا للحياة، إضافة إلى الاستخدام المنتظم لتكتيكات عسكرية وأسلحة حربية في عمليات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، يثير القلق بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب وغير القانوني للقوة".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و677 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و645 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.