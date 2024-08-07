أردوغان يثمن دعم فنزويلا لفلسطين في وجه ظلم إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأربعاء، دعم كاراكاس لفلسطين في وجه الظلم الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن أردوغان ونظيره الفنزويلي بحثا خلال الاتصال العلاقات بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية الفنزويلية وسيلة خير لها.

وذكر أن تركيا ستواصل دعم عملية الحوار في فنزويلا متمنيا السلام والرخاء والرفاهية للشعب الفنزويلي.

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة، ما أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد.

واتهمت قوى المعارضة السلطات بتزوير نتائج الانتخابات.