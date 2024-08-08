العالم اليوم - "ورلد سنترال كيتشن" تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 03:28 صباحاً - قالت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية غير الحكومية، يوم الأربعاء، إن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن الموظف يدعى نادي السلوت.

وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير".

وذكرت "ورلد سنترال كيتشن" أنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل.