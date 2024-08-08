العالم اليوم - 170 مليون دولار صافي أرباح أدنوك للتوزيع بالربع الثاني 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - وباستثناء تأثير ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ارتفع صافي الربح بنسبة 24.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 687 مليون درهم (187 مليون دولار)، بحسب بيان للشركة اطلعت عليه دوت الخليج.

وقالت أدنوك للتوزيع، الشركة العاملة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، إن هذا الأداء المالي القوي في الربع الثاني من 2024، قد جاء نتيجة نمو كميات الوقود المباعة وتعزيز الحضور الدولي وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود.

وارتفع إجمالي أرباح قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 13.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 204 مليون درهم (56 مليون دولار)، مدفوعاً بتوسعة أعمال غسيل السيارات بدعم من المبادرات الجديدة مثل تطوير مراكز غسيل السيارات الآلية، بالإضافة إلى تعزيز عروض متاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات.

وساهمت زيادة مكاسب المخزون كذلك في تعزيز النمو إلى جانب التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في ترشيد التكاليف من خلال تحقيق وفرة بقيمة 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) على أساس مماثل في النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2024.

وأوضح بيان الشركة أنها قد حققت تدفقات نقدية حرة قوية في الربع الثاني من 2024 بلغت 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار)، أي ما يعادل سبعة أضعاف الربع الثاني من العام 2023.

وارتفعت التدفقات النقدية في النصف الأول من 2024 بنسبة 46.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار). وجاءت التدفقات النقدية القوية إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية متينة ممثلة بنسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 0.53 مرة كما في 30 يونيو 2024، مما يعكس القدرة التمويلية العالية للشركة ويؤكد على قدرة الشركة على تحقيق النمو وخلق قيمة للمساهمين في المستقبل.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 تبلغ 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) على المساهمين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح للسنوات الخمس القادمة والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2024. وتنص هذه السياسة على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) (20.57 فلس للسهم الواحد) أو بحد أدنى لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، حسب أيهما أكبر. وتضمن سياسة توزيع الأرباح الجديدة رؤية طويلة الأمد لتوزيع أرباح المساهمين، مما يعزز التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تعكس نتائج الربع الثاني من العام والتي شهدت نمواً قوياً في كل من الأرباح (قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء)، وصافي الربح، فعالية استراتيجية الشركة الخمسية، والتي تركز على النمو المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للشركة، ومواكبة الأعمال للمستقبل، وكذلك تخصيص رأس المال لتطوير قطاعي التجزئة لغير الوقود والتنقل. ونحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو خلال النصف الثاني من العام عبر البناء على هذا الزخم القوي الذي تحقق، معتمدين على تنويع مصادر دخلنا بشكل متزايد للاستمرار في خلق قيمة أكبر للمساهمين".

وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة تحقيق القيمة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتركيز على النمو القائم على الابتكار لتحقيق متطلبات العملاء المتغيرة. ولتحقيق ذلك، نقوم بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار خططنا التشغيلية، مما سيسهم في رفع الكفاءة بشكل ملحوظ".

الأداء التشغيلي

كما أظهرت الشركة أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2024، استمر فيه نمو أعمال التجزئة لغير الوقود. وذلك من خلال التركيز على تعزيز تجربة المتعاملين، وتوفير المنتجات والعروض المتنوعة، وافتتاح متاجر أدنوك القائمة بذاتها، ومراكز غسيل السيارات الجديدة. وعليه، ارتفعت معاملات غير الوقود بنسبة 8.9 بالمئة في النصف الأول من العام على أساس سنوي، مع تسارع النمو على أساس سنوي ليصل إلى 10.9 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وتركز الشركة على الاستثمار في قطاعي التجزئة لغير الوقود والتنقل، بغرض تحويل محطاتها إلى الوجهة المفضلة للعملاء. وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الجديدة، وبدعم من هذه المبادرات، وصل معدّل التحول من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة في الربع الثاني من عام 2024 إلى 26.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات. كما تخطط الشركة لمضاعفة عدد الوحدات المؤجرة في محطاتها بحلول نهاية عام 2025 واستقطاب المزيد من العلامات التجارية المرموقة في القطاعات المختلفة وذلك بما يتناسب مع احتياجات العملاء وأذواقهم.

وبشكل عام واصلت أدنوك للتوزيع نموها القوي في النصف الأول من 2024، حيث ارتفعت معاملات بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 6.5 بالمئة في النصف الأول لعام 2024 على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي كميات الوقود بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة حركة المتعاملين في محطات الخدمة، وتواصل انتعاش النمو الاقتصادي في المنطقة، وتوسعة شبكة محطات الخدمة، وزيادة توسع عمليات الشركة دولياً.

وقد أضافت الشركة 10 محطات خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام محرزةً تقدماً كبيراً لتحقيق هدفها لإضافة 15 إلى 20 محطة خدمة جديدة خلال عام 2024. وبذلك توسَع نطاق شبكة محطات الخدمة الإجمالية إلى 847 محطة في الإمارات والسعودية ومصر.

كذلك واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها لمواكبة أعمالها للمستقبل في النصف الأول من 2024، وأحرزت تقدماً كبيراً في قطاع شحن المركبات الكهربائية، حيث افتتحت مركزاً رائداً مخصّصاً لشحن المركبات الكهربائية في مدينة مصدر، وقامت بمضاعفة عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة للمركبات الكهربائية مقارنة بنهاية 2023 لتصل إلى أكثر من 100 نقطة شحن، تماشياً مع هدف الشركة الرامي للوصول إلى ما يتراوح بين 150 و200 نقطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية العام.

وأعلنت أدنوك للتوزيع مؤخراً عن خططها لبدء تصنيع مجموعة زيوت "أدنوك فويجر" في مصر خلال عام 2024، وذلك بهدف جعلها مركزاً إقليمياً لتصدير زيوت التشحيم. وواصلت الشركة توسيع نطاق توزيع زيوت "أدنوك فويجر" على المستوى الدولي، حيث تصدر حالياً إلى 43 دولة مقارنة بـ 32 وجهة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تسريع عجلة التوسع بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي

تحرص أدنوك للتوزيع على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر جميع قنواتها. وتعمل الشركة على أكثر من 20 مشروعاً مبتكراً في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تعاونت مع شركات رائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم لتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة في القطاع.

ومن بين هذه الابتكارات "نموذج الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب على الوقود"، الذي يستخدم قوة التحليلات التي تتنبأ باحتياجات الوقود في المحطات، لتعزيز دقة مزامنة تسليم الوقود للمحطات في الوقت الأمثل، مما يحول دون وقوع خسائر محتملة في الإيرادات والتي تُقدّر بما قيمته 125 مليون درهم (34 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويحقق النموذج معدل دقة بالغة، من بين النسب الأعلى في السوق وتبلغ 95 بالمئة، متفوقا بشكل كبير على الأساليب التقليدية التي يبلغ متوسط دقتها 60 بالمئة. وقد مكّن هذا التحسن في دقة التنبؤ من تقليل التكاليف، والحد من الانبعاثات الناتجة عن وسائل نقل الوقود بنسبة 10 بالمئة، من خلال مزامنة جداول التسليم مع أوقات احتياجات المحطات من الوقود. ويُعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نهجاً أساسياً في سبيل تحقيق هدف الشركة المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030.

الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

أحرزت شركة أدنوك للتوزيع تقدماً كبيراً في التزاماتها وإجراءات إعداد التقارير المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتم إدراجها في مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة لانبعاثات الكربون المنخفضة.

وواصلت الشركة تعزيز نتائجها المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال النصف الأول من عام 2024، وحققت تصنيفات أعلى من المتوسط بحسب معايير القطاع وذلك من قبل العديد من وكالات التصنيف الرئيسية المعنية بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك "ساستيناليتيكس" و "إس أند بي جلوبال" و"مؤشر فوتسي راسيل".

ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة الراسخ بالممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة القوية. ومن خلال التحسين المستمر لأدائها في هذا المجال، تُظهر الشركة تفانيها في خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على التأثير بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع.

النظرة المستقبلية

حققت أدنوك للتوزيع عوائد كبيرة لمساهميها منذ الطرح العام الأولي في عام 2017، وذلك من خلال زيادة القيمة السوقية وتوزيع الأرباح بشكل منتظم.

وتتمتع الشركة بسجل حافل بتحقيقها لأهداف النمو، حيث سجلت الشركة أرباحًا تاريخية قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.68 مليار درهم (مليار دولار) في عام 2023، مما يجعل الشركة في وضع قوي ويؤهلها للانطلاق نحو المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي والمتسارع.

ترتكز خطة الاستثمار الاستراتيجية لأدنوك للتوزيع على أساس مالي متين وتدفقات نقدية قوية. وتهدف الشركة إلى تخصيص ما يتراوح بين 918 مليون درهم و1.1 مليار درهم (250 و300 مليون دولار) من الاستثمارات الرأسمالية في عام 2024، مع تسخير 70 بالمئة من هذا المبلغ للمبادرات التي تركز على النمو.