نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يعبر عن قلقه بشأن انتقال السلطة بعد انتخابات نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، بأنه غير واثق من أن عملية انتقال السلطة ستتم بسلاسة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

تأتي هذه التصريحات في ظل الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستحدد من سيتولى قيادة البيت الأبيض.

تفاصيل التصريحات

قال بايدن في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: "لست واثقًا من انتقال السلطة سلميًا بعد انتخابات نوفمبر".

تأتي هذه التصريحات بعد فترة من التوترات السياسية في الولايات المتحدة، مما يثير قلقًا حول المستقبل السياسي للبلاد.

المرشح الديمقراطي الجديد

في سياق متصل، أعلن الحزب الديمقراطي رسميًا فوز نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ويُنتظر إجراء الانتخابات في الخامس من نوفمبر 2024.

تفاصيل حول كامالا هاريس