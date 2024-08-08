العالم اليوم - بنك اليابان يغرّق الين في "دوامة التقلبات"

انتم الان تتابعون خبر بنك اليابان يغرّق الين في "دوامة التقلبات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - سجل الين الياباني أداء متقلبا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد انخفاض حاد في الجلسة الماضية في أسبوع غير مستقر ترك بصمته على المعنويات إذ يقيم المتعاملون التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وصعد الين 0.4 بالمئة إلى 146.02 مقابل الدولار عقب انخفاضه 1.6 بالمئة الأربعاء بعد أن قلل نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا من احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

واستهلت العملة اليابانية الأسبوع بالصعود لتسجل أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 مقابل الدولار، وهو ما يبعد كثيرا عن أدنى مستوياتها في 38 عاما المسجل في أوائل يوليو تموز إذ أدت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الأسبوع الماضي إلى تأجيج مخاوف الركود وأربكت المتعاملين.

ودفع قرار بنك اليابان المفاجئ برفع أسعار الفائدة المتعاملين للانسحاب من صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، التي يقترض المتداولون فيها الين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.

وارتفع الفرنك السويسري، وهو عملة أخرى تستخدم في صفقات فروق أسعار الفائدة، إلى 0.859 مقابل الدولار بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية.

ودفعت التحركات الحادة في الين مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.03 بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15 الذي لامسه يوم الاثنين.

واستقر اليورو عند 1.09315 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.26925 دولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في شهر والذي لامسه يوم الثلاثاء.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر في ضوء تباطؤ الاقتصاد، لكنهم يقدرون أيضا بنسبة 26.5 بالمئة خفضا أقل بواقع 25 نقطة أساس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.51 بالمئة إلى 0.6552 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.59975 دولار أميركي.