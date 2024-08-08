العالم اليوم - فيديو.. "السيارات الحوامل" تغزو شوارع الصين

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "السيارات الحوامل" تغزو شوارع الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - وثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ظاهرة غريبة أثارت قلق مالكي السيارات، حيث ظهرت انتفاخات تشبه البالونات على هياكل السيارات المغلفة بأفلام حماية الطلاء.

وأرجعت وسائل الإعلام الصينية هذه الظاهرة إلى الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد مؤخرًا، مما أدى إلى انتفاخ هذه الأفلام وتشوهها.

وأطلق الصينيون على السيارات المتضررة لقب "السيارات الحوامل" بسبب شكل الانتفاخات.

وشارك أحد المستخدمين مقطع فيديو للعديد من هذه السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب، "لا مزاح! السيارات المصنوعة في الصين ’تحمل‘ عندما يكون الجو حارًا جدًا".

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 738 ألف مشاهدة، حتى الآن.

وبينما سخر البعض من "السيارات الصينية"، أشار آخرون إلى أنها في الواقع سيارات ألمانية في الصين، بينما رد طرف ثالث بالحديث عن أفلام الحماية المزيفة.

وأشارت التقارير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الصين حاليا، كشفت عن انتشار استخدام أفلام حماية طلاء مزيفة في السوق الصينية، حيث لم تتأثر السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة.