العالم اليوم - الذهب ينهي خمس جلسات من الخسائر وسط توترات الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر الذهب ينهي خمس جلسات من الخسائر وسط توترات الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 12:28 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط والتفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأميركية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2399.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2437.80 دولار.

وقال كلفين وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن أساسيات السوق في الأجل الطويل تبدو داعمة للذهب، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمسار النزولي لعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران لن تظل صامتة إزاء العدوان، وسط مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي.

وتترقب السوق بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة المقرر نشرها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 26.90 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.80 دولار. وربح البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلا 894.75 دولار.