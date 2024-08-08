العالم اليوم - تعيين ثاني الزيودي رئيسا لمجلس إدارة "روريكس القابضة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أعلنت الشركة العالمية القابضة، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، تعيين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "روريكس القابضة"، الشركة العالمية التي تأسست حديثا لتسهيل التجارة وإحداث تغييرات جذرية في مجالات الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري.

ويجسد تعيين الزيودي رئيسا لمجلس إدارة "روريكس القابضة" التزام الشركة الثابت بتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، المضي قدما في استراتيجية الشركة الرامية إلى تسريع وزيادة حجم التجارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونسج شراكات اقتصادية بنّاءة لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال: واثقون من إمكانات "روريكس القابضة" ودورها الفاعل في رسم ملامح مستقبل التجارة الدولية، وتعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد العالمي، ودعم رؤية الدولة للتقدم الاقتصادي الشامل.

من جانبه، أعرب سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة عن سعادته بقيادة الدكتور ثاني الزيودي لشركة "روريكس القابضة" التي انطلقت لتوها في مسيرتها لتمكين شركات الأعمال بمختلف أحجامها من تحقيق التطور والازدهار في الأسواق الدولية، حيث ستعمل الشركة، من خلال استراتيجية "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" في دولة الإمارات، للاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التجارية الشاملة لتسهيل التجارة السلسة عبر الحدود.