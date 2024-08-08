‏القائم بأعمال الخارجية الإيراني: ردّ طهران على اغتيال هنية سيكون "مكلفًا" لإسرائيل ولكن في صالح "أمن المنطقة"

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏القائم بأعمال الخارجية الإيراني، في تصريحات لفرانس برس، إن ردّ طهران على اغتيال هنية سيكون "مكلفًا" لإسرائيل ولكن في صالح "أمن المنطقة".

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.