العالم اليوم - إيرادات "برجيل" الإماراتية ترتفع 10.4% في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر إيرادات "برجيل" الإماراتية ترتفع 10.4% في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 05:30 مساءً - حققت مجموعة برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نموا بنسبة 10.4 بالمئة في إيراداتها لتصل إلى 2.4 مليار درهم، عن النصف الأول من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو 2024.

وقالت المجموعة، في بيان الخميس، أن الإيرادات المتأتية من مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين ارتفعت بمقدار 137 مليون درهم و82 مليون درهم على التوالي.

وارتفعت الأرباح التي حققتها برجيل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين باستثناء البنود غير المتكررة بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى 477 مليون درهم، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة الناتجة عن الاستثمار المتواصل في مجال طب الأورام بغية تعزيز الإيرادات المتأتية نتيجة تنامي إقبال المرضى على العلاج في المستقبل.

وزاد صافي أرباح المجموعة باستثناء البنود غير المتكررة والضرائب بنسبة 5.9 بالمئة أي ما يعادل 238 مليون درهم، وذلك على خلفية نمو الإيرادات وانخفاض تكاليف التمويل والاستهلاك.