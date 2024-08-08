نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق الطريق الساحلي المؤدي لمعبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في ليبيا بإغلاق الطريق الساحلي "أبوكماش" المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وتوجيه المسافرين بالعودة دون توضيح الأسباب من وزارة الداخلية الليبية.

وقال شهود عيان لـ "RT" إن الإغلاق نجم عن توتر أمني بين "عناصر تابعة لقوة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين المعبر وبين عناصر تابعة لمدينة زوارة الليبية".

والمعبر الحدودي الذي يربط بين ليبيا وتونس لم يغلق بشكل رسمي من الحكومة إلا أن الطريق المؤدي للمعبر هو المغلق.

والحركة الآن في المعبر معدومة بسبب التوتر الأمني.

ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.