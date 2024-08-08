العالم اليوم - نتنياهو يعقد اجتماعا "في قبو" وتوقعات بضرب مقار استخباراتية

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يعقد اجتماعا "في قبو" وتوقعات بضرب مقار استخباراتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 09:24 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع المجلس الوزاري المصغر في قبو بقاعدة عسكرية في تل أبيب، بينما أفادت التقارير بأن مقار استخباراتية ستكون ضمن أهداف هجوم متوقع من حزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك تقديرات بأن هجوم حزب الله المرتقب سيشمل إطلاق صواريخ دقيقة تستهدف قاعدة كريات في تل أبيب ومراكز استخبارات أخرى.

وأوضحت أن نتنياهو سيعقد اجتماعا هذا المساء في قبو قاعدة كرياه، سيناقش خلاله مسألة متى يتم إبلاغ المواطنين بهجوم متوقع من لبنان وإيران، وذلك على افتراض وجود معلومات ودليل على النشاط الأولي قبل الرد المتوقع.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء لم تُعقد في القبو، وفقًا لمصادر أمنية.

في هذه الأثناء، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال ميخائيل كوريلّا، إسرائيل مرة أخرى اليوم لمواصلة التنسيق استعدادًا للهجوم الإيراني، وهي الزيارة الثانية للجنرال كوريلّا منذ بداية الأسبوع.

والتقى كوريلّا في كرياه مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية وناقش معهم تعزيز الاستعدادات للهجوم الإيراني والوكلاء التابعين لها ضد إسرائيل.

إلى ذلك، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، رسالة باللغة العربية يحذر فيها اللبنانيين مما وصفه بـ"مغامرة" حزب الله الجديدة، بأوامر من إيران.

وقال غالانت في تغريدة بالعربية عبر حسابه على موقع "إكس"، إن "إيران وحزب الله يتخذون لبنان وأهله رهائن في خدمة مصالحهم الطائفية المذهبية الضيقة".

وأشار غالانت إلى أن إسرائيل تريد "الازدهار والاستقرار" على الحدود الشمالية، مضيفاً: "لن نفسح المجال لميليشيا حزب الله لضعضعة الاستقرار على الحدود، وفي المنطقة".

وحذر مما وصفه "مغامرة بدون رؤية" من حزب الله، مضيفاً: "من يلعب بالنار يبشر بالدمار"، وفق تعبيره.

وحذر غالانت، أمس الأربعاء، من أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله، قد يتسبب في "دفع الدولة اللبنانية ثمناً باهظاً".

وقال غالانت: "في ظل الوضع الحالي، قد يجر نصر الله لبنان إلى دفع ثمن باهظ للغاية. إنهم لا يستطيعون حتى أن يتخيلوا ما قد يحدث".

وأضاف: "قد يتفاقم الأمر إلى حرب. الأمر ليس نظرياً، بل حقيقي".