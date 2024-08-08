نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال روسي وكازاخي في الولايات المتحدة بتهمة احتيالهما عبر الإنترنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدرت عن مكتب المدعي العام في ولاية فلوريدا الأمريكية مذكرة اعتقال بحق مواطنين من روسيا وكازاخستان بافيل كوبليتسكي وألكسندر خوديريف في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت.

ووفقا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق المشتبه بهما، فإن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تعتبرهما متورطين في إدارة منصة تبادل البيانات وبيع المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من الإنترنت المظلم "الدارك ويب".

كما تم اتهام المشتبه بهما "بالتآمر لامتلاك 15 جهاز وصول غير مصرح بها أو أكثر".

وبحسب وثائق مكتب المدعي العام فقد وصل المشتبه بهما إلى الولايات المتحدة عام 2022 وطلبا اللجوء. وتقول الوثائق إنهما استقرا في فلوريدا، حيث عاشا أسلوب حياة باذخ دون القيام بعمل رسمي.

وتم القبض على المشتبه بهما في فلوريدا يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في قضيتهما في 9 أغسطس.