العالم اليوم - "يونايتد إيرلاينز" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - قالت شركة الخطوط الجوية "يونايتد إيرلاينز" إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور، مضيفة أنها تخطط لاستئناف الرحلات عندما يصبح الوضع آمنا لعملائها وطواقمها.

وتراجع العديد من شركات الطيران حول العالم جداول رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني واللبناني، بينما ألغت أيضا الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارة للعاصمة الإيرانية طهران وفؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله في غارة على العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلقت شركة الطيران ومقرها شيكاغو رحلتها اليومية من ولاية نيوجيرزي الأميركية إلى تل أبيب في 31 يوليو، وعزت قرارها لأسباب أمنية. ومع ذلك كانت الرحلة متاحة للحجز بداية من أول سبتمبر.

وقالت "يونايتد إيرلاينز" الخميس إنها حذفت رحلات تل أبيب من جدولها. وأضافت أن بإمكان العملاء طلب استرداد الأموال أو إعادة حجز أي من الرحلات التي تسيرها الشركة إلى أي مدينة في أوروبا أو الشرق الأوسط.

وتراجع العديد من شركات الطيران حول العالم جداول رحلاتها لتجنب المجالين الجويين الإيراني واللبناني، فيما ألغت أيضا الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.