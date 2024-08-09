العالم اليوم - الرئيس الفنزويلي يحظر منصة "إكس" لمدة 10 أيام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الخميس، إنه وقع قرارا يحظر الوصول إلى منصة إكس للتواصل الاجتماعي في البلاد لمدة عشرة أيام.

ويشن مادورو هجمات متكررة على إيلون ماسك مالك إكس منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في 28 يوليو.

وأعلن مادورو ولجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة، إلا أن المعارضة تقول إن مرشحها هو الذي فاز وتقول إن لديها إحصاءات للأصوات تثبت ذلك.

وفي الأيام التي أعقبت الانتخابات، شارك فنزويليون في احتجاجات في داخل البلاد وخارجها مطالبين مادورو بالاستقالة والإقرار بفوز مرشح المعارضة إدموندو جونثاليث.

وكان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مادورو في وقت سابق من هذا الأسبوع أنصاره بالتوقف عن استخدام تطبيق المراسلة واتساب والاتجاه إلى تليغرام أو وي تشات، وقال إنه يجري استغلال التطبيق لتهديد عائلات قوات الجيش والشرطة.