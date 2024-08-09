مسؤول إسرائيلي: ننسق مع البنتاغون خطوات الرد على طهران وحزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - صرح مسؤول دفاعي إسرائيلي بأن الجيش يعمل بتنسيق وثيق مع البنتاغون للتحضير لسلسلة من السيناريوهات التي يمكن فيها لإيران أو حزب الله، شن هجوم أو سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل.

وقال المسؤول لشبكة abc news الأمريكية إن أحد الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل، والتي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، هو الهجوم الذي يلحق الضرر بالمدنيين الإسرائيليين أو يستهدفهم"، مؤكدا أنه "ليس لدينا مصلحة في الحرب أو التصعيد لكننا لن نتسامح مع الهجمات على مواطنينا".

وشدد على أن الاستعدادات الدفاعية التي تقوم بها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة "دقيقة للغاية"، مضيفا: "ما نراه هو أن الولايات المتحدة تتخذ موقفا واضحا للغاية في تصرفاتها ورسائلها، وهذا مهم".

وقد تعهدت كل من إيران و"حزب الله" بالانتقام من إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال اللتين نفذتا في بيروت وطهران الأسبوع الماضي، وأسفرتا عن مقتل فؤاد شكر، أحد كبار قادة "حزب الله"، والزعيم السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، على التوالي، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن مقتل هنية.

في أعقاب الاغتيالات، أعلن البنتاغون أنه ينقل مدمرتين بحريتين إضافيتين وسربا من الطائرات المقاتلة من طراز F-22 رابتور إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الدفاعات داخل إسرائيل وما حولها.

وفي خطوة غير عادية، قال مسؤولون أمريكيون أيضا إنه تم إعادة نشر سرب من الطائرات المقاتلة من طراز F-18 من حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في قاعدة جوية لم يكشف عنها في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول الدفاع الإسرائيلي إن عمليات إعادة الانتشار هذه للأصول العسكرية الأمريكية، والتي كانت تهدف إلى الدفاع عن إسرائيل، تبدو "غير مسبوقة" من حيث الحجم والنطاق