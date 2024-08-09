نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منطقة المواصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt اليوم الجمعة، باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك، عقب استشهاد 5 آخرين في غارة إسرائيلية على منزل لآل معمر في منطقة التحلية صباح اليوم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن عدد القتلى منذ صباح هذا اليوم إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة بلغ 23 شخصا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت الخميس في آخر تحديث أن حصيلة ضحايا الحرب على غزة المستمرة منذ نحو عشرة أشهر، بلغت 39699 قتيلا على الأقل، فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى 91722 منذ السابع من أكتوبر".