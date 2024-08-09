العالم اليوم - روسيا: إنتاج النفط في يوليو تجاوز الحصة المحددة من أوبك+

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 05:18 مساءً - تجاوز إنتاج روسيا من النفط خلال شهر يوليو الحصص التي حددها تحالف مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+".

ولكن وزارة الطاقة الروسية تعهدت، الجمعة، بالالتزام بجدول الإمدادات الذي وضعه التحالف.

وانخفض إنتاج روسيا في يوليو مقارنة بشهر يونيو، لكنه تجاوز الأهداف بنحو 67 ألف برميل يوميا بسبب مشكلات حدثت مرة واحدة في جدول الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة في روسيا إنها ستعوض ذلك بمستويات الإنتاج في أغسطس وسبتمبر.

وخلال شهر يونيو الماضي، تجاوز إنتاج النفط الروسي الحصص التي حددتها مجموعة أوبك+ أيضا، لكن وزارة الطاقة الروسية تعهدت آنذاك الأربعاء بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو.

وقالت الوزارة في يونيو إن مستوى الإنتاج جرى تقييمه من مصادر مستقلة معتمدة من أوبك+ تشمل شركات استشارات دولية.

وأوضحت أن روسيا أرسلت جدولها الزمني لخطة التعويض عن الإنتاج الزائد إلى الأمانة العامة لأوبك وإن إنتاجها النفطي يسجل تراجعا كل شهر من أبريل.

وأقرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك+، سلسلة من تخفيضات الإنتاج الكبيرة منذ أواخر 2022.

وبموجب اتفاق أوبك+، بلغت حصة روسيا 8.979 مليون برميل يوميا في مايو ، بما يشمل تخفيضات طوعية إضافية تعهد بها ثمانية أعضاء في المجموعة.