العالم اليوم - الأولمبياد.. القطوسي يمنح تونس ميدالية ثالثة

انتم الان تتابعون خبر الأولمبياد.. القطوسي يمنح تونس ميدالية ثالثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 07:21 مساءً - ضمن التونسي فراس القطوسي ميدالية جديدة لبلاده، في أولمبياد باريس 2024، بعد تأهله لنهائي منافسات التايكواندو للرجال، في وزن أقل من 80 كغ، مساء الجمعة.

وهزم القطوسي في نصف النهائي الأميركي سي جيه نيكولاس، المصنّف ثانيا، ليضرب موعدا في النهائي أمام الإيراني مهران برقهرداري.

وسيقام النزال النهائي على الميدالية الذهبية، مساء الجمعة.

وحققت تونس ميدالية فضية وبرونزية، خلال الأولمبياد، في رياضة المبارزة والتايكواندو، وتسعى ليلة الجمعة لتحقيق الذهبية.

ويسعى القطوسي صاحب ذهبيتي جائزة الصين الكبرى 2023 والألعاب الإفريقية العام الحالي في غانا إلى اعتلاء منصة التتويج في باريس.

وكان الأردني صالح الشرباتي، المصنف خامسا وحامل فضية طوكيو قبل ثلاث سنوات، خسر في دور الـ16 في وزن أقل من 80 كلغ.

اعتبرت خسارته أمام الشاب البرازيلي هنريكي ماركيس رودريغيس الثاني عشر في أول مشاركة أولمبية له 0-2، مفاجأة كبيرة بعدما كان مرشحا.