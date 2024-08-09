نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتيال القيادي في حركة "حماس" سامر الحاج بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الجيش الإسرائيلي غارة باستخدام مسيرة على سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، تسببت بمقتل المسؤول الأمني لحركة "حماس" في مخيم عين الحلوة سامر الحاج.

وأكدت مراسلة Rt سقوط قتيل وجريح في الغارة التي استهدفت سيارة في مدينة صيدا مقابل أحد مداخل مخيم عين الحلوة. والتي تبعد عن العاصمة بيروت نحو 35 كلم فقط.

وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في صيدا مقتل الحاج، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي.

وكما أفادت بأن مدنيان أصيبا وهما نسيم ناصر وأيمن عودة الذي يعمل في احدى محطات البنزين في المكان، وتم نقله إلى مستشفى الهمشري صيدا.

وبعد مقتل الحاج خرجت تظاهرات في مخيم عين الحلوة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات الخيام وحانين ومركبا وكفركلا جنوب لبنان.

