العالم اليوم - جنوب لبنان.. مقتل مسؤول أمني في حماس ومرافقه

انتم الان تتابعون خبر جنوب لبنان.. مقتل مسؤول أمني في حماس ومرافقه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 08:18 مساءً - أشار مصدر أمني إلى مقتل المسؤول الأمني لحركة حماس، في مخيم "عين الحلوة"، بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، الجمعة.

وقالت مراسلة دوت الخليج إن القتيل هو سامر الحاج، المسؤول الأمني بحركة حماس في مخيم "عين الحلوة"، ومرافقه، في غارة شنت على صيدا، مساء الجمعة.

وأشارت إلى أنه تم "استهداف سيارة عند أحد مداخل صيدا الجنوبية بالقرب من مدخل مخيم عين الحلوة".

ويأتي هذا الاستهداف وسط أجواء "مشحونة" بين إسرائيل ولبنان، وترقب لضربة مقبلة من حماس أو حزب الله تجاه إسرائيل.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الخميس، إن إيران ستواجه عواقب "جسيمة" إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفا أن هذا سيمثل تصعيدا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.