العالم اليوم - أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية رغم اضطرابات اقتصادية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 09:28 مساءً - صعد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية، الجمعة، بدعم من أسهم قطاع الرعاية الصحية ليغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة ويحقق مكاسب في أسبوع مضطرب شهد هبوطا حادا للأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة واستعاد مستوى 500 نقطة لفترة وجيزة خلال الجلسة.

وتمكن المؤشر من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بعد هبوطه في جلسة يوم الاثنين مع تنامي قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي محتمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت المؤشرات القياسية في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا بمعدلات تتراوح بين 0.1 بالمئة إلى 0.8 بالمئة.

وكان المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية من بين أكبر الرابحين بارتفاع بلغ 1.7 بالمئة، وذلك بفضل صعود سهم نوفو نورديسك، أكبر شركة أوروبية قياسيا بالقيمة السوقية، بواقع 6.3 بالمئة.

وتصدر قطاع العقارات المؤشر الأوروبي بدعم من قفزة سهم شركة إل.إي.جي إموبيلين، إحدى أكبر الشركات المالكة للعقارات والمدرجة في ألمانيا، 5.5 بالمئة وذلك بعد تراجع خسائرها في الربع الثاني.