14 شهيداً بينهم صحفيان في خان يونس

14 شهيداً بينهم صحفيان في خان يونساُستشهد 14 فلسطينياً بينهم صحفيان وأصيب آخرون، اليوم، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بوصول جثامين 14 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جراء غارات الاحتلال الإسرئيلي المتواصلة على أنحاء متفرقة في المدينة.

واُستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة التحلية وسط خان يونس، بينهم الصحفي في إذاعة صوت فلسطين تميم معمر، واُستشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون، في غارة شنها طيران الاحتلال في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على منطقة العمور بالفخاري شرق خان يونس، واستشهد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي قرب مدرسة عيلبون في بلدة القرارة شرق خان يونس، إضافة إلى الصحفي عبد الله السوسي الذي استشهد في غارة للاحتلال استهدفت منزله في خان يونس، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنزل بمنطقة الشحايدة في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما نتج عنه استشهاد 39699 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.