العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي: الرسوم ضد سيارات الصين توافق قواعد التجارة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 11:26 مساءً - ذكرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها واثقة من امتثال تحقيق تجريه في دعم حكومي تتلقاه صناعة المركبات الكهربائية في الصين وإجراءات اتخذتها لمواجهته مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضافت المفوضية أن تحقيقها سيستمر.

وفرض الاتحاد الأوروبي في يوليو رسوما جمركية مؤقتة تصل إلى 37.6 بالمئة على واردات المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، في قرار عزاه إلى الحرص على حماية الطرز التي تنتجها القارة الأوروبية، وذلك بعد أن وجد تحقيق أجراه أن الصين توجه دعما لتلك الصناعة على أراضيها.

وطلبت الصين اليوم الجمعة إجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية، قائلة إن نتائج تحقيق الاتحاد الأوروبي والرسوم الجمركية المؤقتة تفتقر إلى الوقائع والأسس القانونية وتنتهك قواعد المنظمة على نحو خطير.

وقالت المفوضية، التي تتولى جميع القضايا التجارية نيابة عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إنها تدرس تفاصيل طلب بكين لمنظمة التجارة بعناية، وسترد على السلطات الصينية في الوقت المناسب وفقا لإجراءات المنظمة.