‏ترامب: بايدن وكامالا هاريس تسببا في "فوضى" داخل الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس تسببا في "فوضى" داخل الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."
وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."