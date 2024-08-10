العالم اليوم - تباين بأسعار الذهب في أسبوع مع زيادة آمال خفض الفائدة

انتم الان تتابعون خبر تباين بأسعار الذهب في أسبوع مع زيادة آمال خفض الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا، وذلك رغم صعودها بآخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

تحركات الأسعار

حققت أسعار الذهب في المعاملات الفورصة تراجعا أسبوعيا طفيفا بنحو 0.5 بالمئة، بعد أن زادت بنسبة 0.16 بالمئة في تعاملات الجمعة، لتصل إلى 2431.32 دولارا للأونصة بالتعاملات الفورية.

وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.4 بالمئة إلى 2473.4 دولار، الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.14 بالمئة.

وهوى المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقا للأسهم.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

ويتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورهما الأسبوع المقبل بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية، الجمعة، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 27.44 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 920.47 دولار. وسجل المعدنان خسائر أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 903.3 دولار رغم تحقيق مكاسب أسبوعية.