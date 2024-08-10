العالم اليوم - لماذا "يعض" الأبطال الأولمبيون الميدالية بعد الفوز؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 12:24 مساءً - شغلت بطلة الجمباز الصينية زو ياكين مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، بلقطة طريفة، عندما تعلمت حركة "عض الميدالية" وهي واقفة على المنصة، من زميلاتها المتوجات.

وخلال تتويج الفائزين بمسابقة شعاع التوازن في الجمباز، قامت صاحبة الميدالية الذهبية بعض ميداليتها، لتنتبه زو لها وتحاول تقليدها، بطريقة مضحكة.

"عض الميدالية" هو تقليد أولمبي قديم، لكن ماذا تعني تلك الحركة الشهيرة؟

بعد أن يقف الرياضيون الأولمبيون الحائزون على الميداليات على المنصة، ويتسلمون ميدالياتهم، ويستمعون رسميا إلى النشيد الوطني للفائز بالميدالية الذهبية، يغادرون المسرح ويواجهون جيشا من المصورين، ثم يقومون بعض الميدالية أمام المصورين.

وفقا لديفيد فالشينسكي، رئيس الجمعية الدولية للمؤرخين الأولمبيين ومؤلف كتاب "الكتاب الكامل للأولمبياد"، فإن السبب هو "لأن المصورين يطلبون منهم ذلك".

في حين أن المؤرخين الأولمبيين ليسوا متأكدين من الرياضي الذي بدأ هذا الاتجاه، إلا أنهم يعتقدون أن الرياضيين يقضمون جوائزهم لاختبار المعدن.

ويقول البعض أنه نظرا لأن الذهب أكثر ليونة من الفضة أو البرونز، فإن إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كانت ميداليتك أصلية أم لا هي قضمها.

إذا تركت أسنانك علامة أو انبعاجا على الوسام الثمين، فستعرف أنك حصلت على ميدالية ذهبية.

في كاليفورنيا، في القرن التاسع عشر، كان المنقبون عن الذهب يختبرون ما إذا كان الذهب الذين عثروا عليه "حقيقي"، عبر عضه.