العالم اليوم - الادعاء الفرنسي يكشف مستجدات احتجاز مغني الراب ترافيس سكوت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 01:26 مساءً - قال الادعاء الفرنسي إن مغني الراب ترافيس سكوت ما يزال قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعد اعتقاله في أحد فنادق باريس بعد مشادة مع حارس أمن.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، يوم السبت، أن أمر احتجاز سكوت جرى تمديده ليلة الجمعة.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، فيما ما تزال تحقيقات الشرطة جارية.

ولم يستجب ممثل سكوت المقيم في الولايات المتحدة ومحاميه على الفور لأسئلة الأسوشيتد برس حول هذا التطور.

وألقي القبض على سكوت في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد استدعاء الشرطة إلى فندق جورج الخامس لاحتجاز رجل "يُلقب بترافيس سكوت بتهمة العنف ضد حارس أمن"، وفقا لبيان المدعي العام السابق. وكان حارس أمن الفندق قد تدخل لفض مشادة بين مغني الراب وحارسه الشخصي.

وبعد اعتقاله يوم الجمعة، قال ممثل مغني الراب إنهم "على اتصال مباشر بالسلطات الباريسية المحلية لحل هذه المسألة بسرعة وسيقدمون المعلومات عند توافرها". وتحدث ممثل سكوت شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التحقيق لا يزال جاريا.

ويتواجد مغني الراب في باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية. وحضر مباراة نصف النهائي في كرة السلة الذي فازت فيه الولايات المتحدة على صربيا مساء الخميس.

سكوت، أحد أكبر نجوم الهيب هوب واسمه عند الولادة جاك ويبستر، ولديه أكثر من 100 أغنية دخلت قائمة بيلبورد هوت 100 وأصدر أربع أغنيات تصدرت القائمة. ولديه طفلان من صديقته السابقة الإعلامية وسيدة الأعمال كايلي جينر.