العالم اليوم - شركة "إنرجي أسبيكتس": لا أدلة على ركود أميركي وشيك

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 02:35 مساءً - قالت واحدة من المؤسسين المشاركين لشركة "إنرجي أسبيكتس" للاستشارات، الجمعة، إن مخاوف الأسواق إزاء النمو العالمي ربما تكون مبالغا فيها هذا الأسبوع حيث لا يوجد دليل على ركود أميركي وشيك.

وقالت أمريتا سين مدير البحوث في "إنرجي أسبيكتس": "إجمالا، لا نعتقد أن الاقتصاد العالمي على حافة تراجع مفاجئ"، مشيرا إلى أن النمو الصيني المخيب للآمال وعلامات على حدوث تباطؤ في الولايات المتحدة جعلت واضعي السياسات مترددين في كلا البلدين.

وقالت سين في منتدى رويترز للأسواق العالمية: "لا أعتقد أن ما شهدناه يوم الاثنين كان حدثا منفردا"، مشيرة إلى موجة بيع ضخمة في وقت سابق هذا الأسبوع حدثت نتيجة لتراجع معاملات تجارية ممولة بالين الياباني.

وأضافت: "يُرجح أننا سنشهد قليلا من الجولات الإضافية للانهيار الكلي، لكن دعائم النفط مستقرة".

ومددت الأسهم العالمية مكاسبها اليوم الجمعة لتمحو تقريبا جميع خسائرها من موجة البيع هذا الأسبوع.

وتتوقع إنرجي أسبيكتس نمو الطلب على النفط في 2024 بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قالت سين إنه معدل مماثل لحالات تباطؤ عالمية حدثت في الأعوام السابقة.

وذكرت سين أن السوق ستظل في المدى القريب تركز على الطلب الذي لن "يتعافى" بسبب ضعف الاقتصاد الصيني.