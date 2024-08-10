نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الفلسطينية تكشف موعد زيارة محمود عباس لموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "تاس" عن السفارة الفلسطينية في موسكو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لم يغير خططه" وسيصل العاصمة الروسية الاثنين 12 أغسطس.

جاء ذلك في تعليق السفارة على سؤال عن احتمال حدوث تعديلات في جدول أعمال الرئيس الفلسطيني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن عباس "سيحضر بعد غد مساء"، مشيرة إلى أن برنامج زيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا قد تم الاتفاق عليه.

وحسب "تاس"، فإن زيارة عباس ستستغرق يومين، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق اليوم أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين أن زيارة عباس إلى موسكو ستأتي "في أقرب وقت"، مشددا على أن هذه الزيارة "تعتبر في غاية الأهمية لتنسيق المواقف حول حل الصراع في الشرق الأوسط".