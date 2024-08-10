العالم اليوم - بعد قصف حي الدرج.. الأونروا: يوم آخر من الرعب في غزة

انتم الان تتابعون خبر بعد قصف حي الدرج.. الأونروا: يوم آخر من الرعب في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 06:24 مساءً - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، إن غزة عاشت يوما آخر من الرعب بعد قصف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة، والذي أسفر عن مقتل مئة شخص وإصابة العشرات.

وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة إكس: "يوم آخر من الرعب في غزة، بعد قصف مدرسة أخرى، ومقتل العشرات من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وكبار السن".

ودعا لازاريني إلى "وضع حد للفظائع التي تحدث أمام أعيننا" مضيفا :" المدارس ومرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية ليست هدفا".

كما طالب مفوض وكالة الأونروا أطراف النزاع بــ"عدم استخدام المدارس والمرافق المدنية الأخرى لأغراض عسكرية أو قتالية".

وأردف: "يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات".

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن فرق الإنقاذ في غزة تواصل انتشال عشرات الجثث والمصابين من تحت أنقاض المدرسة التي تعرضت للقصف.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في غزة، قوله إن قوات إسرائيلية استهدفت بـ3 صواريخ نازحين خلال أدائهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين".