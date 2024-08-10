العالم اليوم - ساكسو بنك: أسعار الذهب ستتجاوز 2500 دولارا للأونصة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 06:24 مساءً - قال رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، أولي هانسن، إن البنك قد رفع من توقعاته لسعر الذهب إلى نحو 2500 دولارا للأونصة.

وأضاف في مقابلة خلال برنامج "بيزنس مع لبنى" على "دوت الخليج"، أن العوامل التي دفعت الذهب إلى الارتفاع الآن، خاصة خلال العام ونصف إلى العامين الماضيين "لا تزال كما هي".

وأشار إلى العديد من المخاطر الجيوسياسية الموجودة في العالم بالوقت الراهن.

وقال هانسن: "نرى أن البنوك المركزية حول العالم هي المشتري الأكبر للذهب، ومن المرجح أن يستمر ذلك".

وأضاف: "نرى قدرًا هائلاً من الديون تتراكم على الحكومات في جميع أنحاء العالم، وهذا يخلق بعض التوتر أيضًا بين بعض المستثمرين لكن إضافة إلى ذلك، والآن في الأشهر المقبلة، هناك احتمال لانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، انخفاض تكاليف تمويل الاحتفاظ بالذهب".

"أعتقد أن كل هذه الأمور مجتمعة تشير بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة"، بحسب تعبيره.

وأوضح رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك" أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر هو أن تتلاشى التوترات الحالية حول النمو الاقتصادي، وأن لا يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال: "ربما يمكننا أن نرى تصحيحًا إذا حدث ذلك".