نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يكشف السبب الحقيقي لانسحابه من السباق الرئاسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن السبب الذي دفعه للانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد بايدن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أن السبب الرئيسي هو ضمان هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف: "على الرغم من أنه لشرف عظيم أن أكون رئيسا، شعرت أن لدي التزامات تجاه البلاد للقيام بكل ما يمكنني القيام به. يجب علينا أن نهزم ترامب".

وتابع: "عندما ترشحت للمرة الأولى، اعتبرت نفسي رئيسا انتقاليا، لا أستطيع حتى أن أخبركم كم عمري، من الصعب علي نطقه".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن تجري كالعادة في 5 نوفمبر.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه يريد إجراء ثلاث جولات من المناظرة مع كامالا هاريس، كونها المرشحة الديموقراطية لخوض الانتخابات.