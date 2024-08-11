العالم اليوم - الربّاع غور ميناسيان يهدي البحرين برونزية في رفع الأثقال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - أحرز الربّاع البحريني غور ميناسيان برونزية في رياضة رفع الأثقال، السبت، في أولمبياد باريس.

ورفع ميناسيان 216 كيلوغراما في الخطف و245 في النتر بمجموع 461 كيلو، ليحتل المركز الثالث وراء الجورجي لاشا تالاخادزه (470) والأرميني فارازدات لالايان (467).

وتابع تالاخادزه هيمنته على اللقب بتتويجه مرة ثالثة تواليا، حيث لم يخسر الجورجي في بطولة كبرى منذ إحراز لقبه الأول في بطولة العالم عام 2015.

وفي المقابل، تعد هذه ثاني ميدالية أولمبية لميناسيان (29 عاما)، بعد إحراز فضية ريو 2016 في وزن فوق 105 كيلو تحت ألوان أرمينيا، علما انه بدأ في تمثيل البحرين بيوليو 2022.

وبات في رصيد البحرين بأولمبياد باريس 3 ميداليات، ذهبية أحرزتها العدّاءة وينفرد يافي بفوزها بسباق 3 آلاف متر موانع للسيدات، وفضية لسلوى عيد ناصر في سباق 400 متر عدو للسيدات، بالإضافة إلى برونزية ميناسيان.