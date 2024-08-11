نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عدة مواقع للحزب في قرى جنوبية.

ونشر حزب الله عدة بيانات متتالية، قال في أحدها إن عناصره استهدفوا "أمس السبت 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها.

وقصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية، والتجهيزات التجسسية في ‏موقع مسكاف عام، وقصفوا مستوطنة إيلون بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا، وموقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا، وموقع زبدين في ‏مزارع شبعا، وموقع المالكية".

انفجارات في لبنان

جزب الله اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية

وأوضح أحد البيانات أنهم "قصفوا منظومة فنّية على ‏تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر، وشَنوا هجومًا جويًا بأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاه ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، استهدف أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بشكلٍ مباشر، كما شنّوا هجومًا جويًا بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تجمع لِجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي



من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له إن "قوات من الفرقة 146 رصدت مخربًا من حزب الله يدخل إلى مبنى عسكري في منطقة طير حرفا ليتم توجيه طائرة حربية التي قصفت المبنى.

وقوات من اللواء 769 رصدت وهاجمت منصات صاروخية في منطقة حولا وقلعة دبا في جنوب لبنان".

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان.