العالم اليوم - السيسي يهنئ "أبطال مصر" في أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، الرياضيين المصريين الذين فازوا بميداليات خلال مشاركتهم في الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وقال السيسي في منشور على حسابه في "فيسبوك": "أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 لقد رفعتم اسم مصر عاليا".

وذكر السيسي في منشوره كلا من "أحمد الجندي الذي أحرز ذهبية الخماسي الحديث للرجال، وسارة سمير التي فازت بالميدالية الفضية في وزن 81 كيلوغراما برفع الأثقال للسيدات، ومحمد السيد الذي حصد الميدالية البرونزية في سلاح السيف".

وأضاف السيسي في منشوره: "إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".