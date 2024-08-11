نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية غربي البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الأحد، أن الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن المناورات العسكرية للحرس الثوري تهدف إلى "الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي وتحسين المهارات القتالية".

وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في 31 يوليو في طهران.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء السبت، في تقرير إن "التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأضافت أن تلك التقديرات ترجح أن يهاجم حزب الله إسرائيل أولا، ثم تقوم إيران بالشيء نفسه.