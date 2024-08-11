نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك عبدالله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، أن الأردن لن يكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر.

وشدد الملك خلال اجتماع، على تناول التطورات الراهنة بالمنطقة، والذي عقد في قصر الحسينية ونشر تفاصيله الديوان الملكي في بيان رسمي، ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية.

منطقة غير مستقرة

كما أكد الملك عبدالله أن المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها ما دام الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وحذر العاهل الأردني من خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأعاد الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها.

ونبه إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها الإنسانية لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، ضمن تكليفها الأممي.

وجرى بحث فرص التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، إذ أعرب جلالته عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

بدورهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المحوري للأردن، بقيادة جلالة الملك، في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الأردن أبلغ إيران وإسرائيل

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده أكدت أكثر من مرة أنها لن تكون ساحة حرب لأحد، وأبلغت بذلك الجانبين الإيراني والإسرائيلي.

كما أكد الصفدي أن الأردن لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي، وذلك في الوقت الذي تترقب فيه إسرائيل ردا من إيران وحزب الله اللبناني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر وزير الخارجية الأردني أن الصراع الحالي هو بالأساس فعل ورد فعل بين إسرائيل وإيران، على حد تعبيره.

كذلك، شدد على أن جهود المجتمع الدولي والمساعي الدبلوماسية يجب أن تركز على وقف العدوان على قطاع غزة للحفاظ على أمن المنطقة، معربا عن إدانة الأردن لمجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة فجر اليوم، التي قال إنها "جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل".

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن زيارته لطهران يوم الأحد الماضي، كانت بدعوة من نظيره الإيراني علي باقري كني، وكانت تهدف للحيلولة دون اتساع نطاق التصعيد.