العالم اليوم - أرباح "معادن" السعودية ترتفع بنحو 192% بالربع الثاني من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 06:25 مساءً - ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 191.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع السوق السعودي، الأحد، أن الشركة حققت 1.024 مليار ريال (272.77 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقابل 350.9 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي الربح 35 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك.

وذكرت أن مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع الثاني بمبلغ 270 مليون ريال إضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق ساهمت في دعم الربحية خلال الربع الحالي.

وأشارت في المقابل إلى انخفاض في حجم المبيعات لجميع المنتجات باستثناء الألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.