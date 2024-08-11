نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلد: ثلاث هجمات بالسكاكين في برلين خلال الـ24 ساعة الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "بيلد" أن ما لا يقل عن ثلاث هجمات بالسكاكين وقعت في العاصمة الألمانية برلين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتبت الصحيفة: "نحو الساعة 11 مساء أمس، تعرض رجل للطعن عند مدخل محطة مترو يانويتسبروك... وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل بالسكين في برلين خلال الـ24 ساعة الماضية في عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وأضافت أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى. كما أصيبت امرأة في الهجوم، لكن إصاباتها لم تكن ناجمة عن سكين، وتبحث الشرطة عن المهاجم.

كما تعرض شخصان آخران للطعن في برلين يوم السبت حيث أصيب رجل في الرقبة في وسط المدينة في منطقة نويكولن، وتعرض اثنان آخران لهجوم من قبل نحو 20 شخصا بالقرب من محطة مترو ليوبولدبلاتز وتعرض أحدهما للطعن.