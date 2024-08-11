بايدن: ترامب خطر على أمن الولايات المتحدة ويجب ألا يعود للبيت الأبيض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 07:29 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن فوز المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية، من شأنه أن يقوِّض الديمقراطية، واصفًا ترامب بأنه خطر حقيقي على أمن الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، في كلمةٍ له مساء اليوم: "مناظرتي مع ترامب كانت سيئة للغاية بالنسبة لي.. لكن ليست لدي أي مشاكل خطيرة يمكن الخوف منها"، مؤكدًا: "سأدعم كامالا هاريس في حملة الترشح، ولديها نائب رئيس رائع".

بايدن يستبعد فوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واستبعد "بايدن" فوز ترامب في الانتخابات قائلًا: "لا أعتقد أن ترامب سيفوز بالرئاسة.. وما يقوم به بعض أنصاره المتطرفين خطر كبير على أمن أمريكا"، محذرًا من احتمالية عودته للبيت الأبيض.

وتابع: "ترامب حذَّر علانية من (حمام دم) إذا لم يفز، ويجب ألا يعود للبيت الأبيض".

وفيما يخص انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية قال بايدن: "تناقشت مع ابني هانتر قبل قرار الانسحاب، وكان علىّ التصرف لأن ديمقراطيتنا كانت على المحك".

وواصل الرئيس الأمريكي كلمته: "في رئاستي أثبت أن الديمقراطية يمكن أن تنجح، وأخرجت أمريكا من جائحة كورونا، وعززت قوة اقتصادنا، وسيذكرني الأمريكيون بأني أخرجتهم من (كوفيد) وأثبتُ أن الديمقراطية يمكن أن تنجح".