العالم اليوم - بايدن: يمكن وقف إطلاق النار في غزة قبل مغادرة منصبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 08:19 مساءً - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل مغادرته منصبه نهاية العام الجاري "ما يزال ممكنا".

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ما يزال ممكنا وأن "الخطة التي وضعتها والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما تزال قابلة للتطبيق".

وأضاف: "أعمل كل يوم مع فريقي بالكامل للتأكد من عدم تصعيد الأمر إلى حرب إقليمية، ولكن من السهل حدوث ذلك".

وفيما يتعلق بالسباق الانتخابي، قال بايدن: "اتخذت قراري حتى يتمكن الحزب الديمقراطي من التركيز بشكل كامل على مهمته العاجلة، وهي منع الرئيس السابق دونالد ترامب من استعادة البيت الأبيض".

وأوضح أنه اتخذ قراره بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية في منزل عائلته في أواخر شهر يوليو الماضي بعد أسابيع من مناظرته مع الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب "بسبب اعتقاد عدد من النواب الديمقراطيين بالكونغرس أنه قد يضر بوضع الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي".

ولفت إلى أن: "حديث المرشح الجمهوري يؤكد مخاوفه من أن ولاية ترامب الثانية من شأنها تقويض الديمقراطية".

ويرى الرئيس الأميركي أنه لن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب في نوفمبر المقبل أمام نائبة الرئيس الحالي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وأن "حديث ترامب عن وقوع حمام دم إذا خسر الانتخابات يؤكد أنه يعني ما يقول".