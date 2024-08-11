نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطاني بتسلق برج إيفل قبل ساعات من ختام أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بوابة Actu17 بأن بريطانيا حاول تسلق برج إيفل في باريس، ولكنه في منتصف الطريق تقريبا اضطر إلى الاستسلام للشرطة، وتم إخلاء البرج لفترة قصيرة.

وقالت البوابة إن المتسلق رجل يبلغ من العمر 33 عاما وتم اعتقاله بعد ظهر يوم الأحد قبل ساعات من حفل ختام أولمبياد باريس بعد قيامه بصعود جزئي لبرج إيفل.

وعلمت Actu17 أن الرجل، الذي كان بلا قميص، هو متسلق محترف يحمل الجنسية البريطانية. وتم إخلاء البرج لفترة وجيزة في ذلك الوقت.

وبدأ الرجل في التسلق نحو الساعة 14.30 بتوقيت باريس أمام العديد من شهود العيان، وسرعان ما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، واستسلم الرجل في المستوى المتوسط ​​من البرج.

وأشارت البوابة إلى أنه تم وضع الرجل رهن الاحتجاز "لقيامه بتعريض حياة أشخاص آخرين للخطر".