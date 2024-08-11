العالم اليوم - بيريلو يؤكد من جنيف التزام أميركا بإنهاء معاناة السودانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 09:24 مساءً - أكد المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو، الأحد، التزام الولايات المتحدة بإنهاء معاناة السودانيين.

وقال بيريلو على حسابه في منصة "إكس": "كمضيفين مشاركين، يسعدني الوصول إلى جنيف من جدة لإطلاق هذا الجهد الدولي العاجل في سويسرا لإنهاء الأزمة في السودان".

وأوضح: "بالإضافة إلى المشاورات مع الأطراف، سمعنا من عشرات الآلاف من المدنيين داخل وخارج السودان، وكانت رسالتهم واضحة: إنهم يريدون إنهاء الرعب اليومي من القصف والمجاعة والحصار، والولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمون بالاستجابة لهذا النداء".

وجاءت تصريحات بيريلو بعد ارتباك شديد أحدثته تصريحات رئيس وفد الحكومة السودانية عقب اجتماعات تشاورية مع مسؤولين أميركيين في جدة السبت، وأعلن فيها انتهاء المشاورات من غير الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف.

ووفقا لما رشح من معطيات، فإن المشاورات التي أجراها الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم بيريلو مع وفد حكومة بورتسودان فشلت في الاتفاق على طبيعة وفد بورتسودان، إذ تمسك الجانب الأميركي بأن يشارك السودان بوفد للقوات المسلحة يقوده مسؤول رفيع في الجيش، في حين تمسك وفد بورتسودان بـ"الوفد الحكومي". كما تمسك وفد بورتسودان بعدم مشاركة منظمة الإيقاد.