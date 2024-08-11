نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية تعلن إصابة 12 شخصا بينهم 11 سوريا في الهجوم الإسرائيلي على بلدة معروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة 12 شخصا بينهم 11 سوريا في الهجوم الإسرائيلي على بلدة معروب بينهم حالتان حرجتان لطفلة عمرها 5 أشهر وسيدة.

وقال المركز في بيانه: "تم توزيع الجرحى على مستشفيات المنطقة كالتالي: مستشفى حيرام استقبل طفلة سورية عمرها 5 أشهر حالتها حرجة، المستشفى اللبناني الإيطالي استقبل طفلا سوريا عمره 11 سنة (دخل وخرج من الطوارئ)، مستشفى جبل عامل استقبل طفلة سورية عمرها 12 سنة احتاجت إلى الاستشفاء وحالتها متوسطة، وامرأة سورية حالتها حرجة، ورجلا سوريا حالته متوسطة احتاج الدخول للمستشفى أيضا، و6 حالات أخرى لسوريين تم علاجهم في الطوارئ منهم طفلتان عمراهما 7 و5 سنوات، بالإضافة إلى طفل عمره 11 سنة، ومستشفى تبنين الحكومي استقبل مواطنا لبنانيا استدعت حالته الدخول للمستشفى".

وأشارت المراسلة إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي بستيات ومعروب في قضاء صور وتبعد نحو 20 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأكدت أن الطيران الإسرائيلي اخترق جدار الصوت على دفعتين في أجواء أقضية صور وصيدا وجزين والزهراني وصولا إلى بيروت والبقاع شرقا.

كما أفاد مراسل RT بسقوط قتيلين كانا على دراجة نارية في غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوب لبنان.