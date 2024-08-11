العالم اليوم - توم كروز يقدم لمحمة هوليودية لحفل ختام أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أعطى الممثل الأميركي توم كروز لمسة هوليودية لحفل ختام أولمبياد باريس، بنزوله على حبل من سطح استاد دو فرانس ليمسك بالعلم الأولمبي الأحد.

وهبط توم كروز من سقف ملعب فرنسا في حفل ختام أولمبياد باريس 2024 قبل أن يحمل العلم الأولمبي بعيدا في مراسم درامية لتسليم وتسلم الراية الأولمبية إيذانا ببدء العد العكسي لأولمبياد لوس انجليس 2028.

وصافح النجم الأميركي مبتسما الرياضيين بعدما هبط من السقف قبل أن يركب دراجته النارية ويخرج من الملعب ومعه العلم الأولمبي في ظل احتفالات هائلة في الاستاد.

وكان كروز بين النجوم الذين حضروا منافسات الجمباز والسباحة وكرة القدم بأولمبياد باريس.

وبعد النجاح الهائل لأولمبياد باريس، قد تبدو مهمة لوس انجليس صعبة، لكن المدينة المرصعة بالنجوم ستعتمد على مشاهيرها وعلى رأسهم كروز مع تحول أنظار المهتمين بالأولمبياد إلى جنوب كاليفورنيا.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن ألعاب باريس الصيفية كانت "مذهلة" وأقيمت في "أجواء لا مثيل لها".

باخ الذي سيترك رئاسة اللجنة في 2025 بعد 12 عاماً في هذا المنصب، أضاف خلال كلمته في حفل الختام داخل استاد فرنسا "كانت ألعاباً مذهلة من البداية حتى النهاية".