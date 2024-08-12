نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تتوقع هجوما وشيكا من إيران و"حزب الله".. والجيش في حالة تأهب قصوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت شبكة «سي إن إن» أن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوما اليوم، وبعده بساعات ستشن إيران هجوما على إسرائيل، ذكر موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل.

وأضاف الموقع أن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو رفعا حالة التأهب على ضوء التقديرات في شأن رد إيراني وشيك.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إيران تقترب من قرار في شأن هجوم مباشر من أراضيها على إسرائيل، غير أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن الرد الإيراني سيكون محدودا لا يقود لحرب شاملة.

وأفاد محلل السياسة الخارجية في شبكة CNN باراك رافيد، الأحد، أنه وفقًا لمصدرين، فإن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر أن القوات الإيرانية قد تخطط لهجوم «في غضون أيام، حتى قبل محادثات صفقة الرهائن في 15 أغسطس».

وأبلغ مصدر مطلع على التفاصيل رافيد أن الوضع «ما زال مائعا» وأن النقاش الداخلي في إيران مستمر.

ومن المحتمل أن يتغير صنع القرار الإيراني.

وفي حين من المقرر أن تعقد محادثات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، يلوح في الأفق خطر شن هجوم من جانب إيران وحزب الله المدعوم من إيران.

إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن تعليماته للجمهور لم تتغير وسط تقارير عن هجوم إيراني انتقامي محتمل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانييل هاجاري: «تراقب القوات الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية أعداءنا والتطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران وحزب الله، وتقيّم الوضع باستمرار».

وأضاف المتحدث أن «قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة ومستعدة في حالة تأهب قصوى. وإذا أصبح من الضروري تغيير التعليمات، فسوف نقوم بتحديثها في رسالة منظمة على القنوات الرسمية».