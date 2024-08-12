نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان نحو إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الاثنين، بأنه تم رصد إطلاق 30 صاروخًا على الأقل من جنوب لبنان نحو مدينة نهاريا الساحلية وضواحيها.

وذكرت القناة أن صفارات الإنذار دوت في مدينة نهاريا وبلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، للتحذير من إطلاق الصواريخ.

وبحسب القناة، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية نحو 20 صاروخًا من تلك الصواريخ رغم أن بعضها سقط في عدة مناطق.

بالتزامن مع ذلك، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه قصف "المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح الحزب، في بيان لها، أن قصف المقر العسكري الإسرائيلي "جاء ردًا على الاعتداءات على قرى جنوبية خصوصًا بلدة معروب".