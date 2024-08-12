العالم اليوم - اليونان.. أوامر بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 08:22 صباحاً - أمرت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات شمال شرقي العاصمة اليونانية.

وأمس الأحد، انتشرت رائحة الدخان والسخام في أثينا، حيث أظلمت السماء عقب اندلاع حريق الغابات الذي اندلع حوالي الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 35 كيلومترا من أثينا، رغم محاولات إطفاء الحرائق، التي يشارك فيها أكثر من 250 رجل إطفاء و67 عربة إطفاء و12 طائرة و6 مروحيات في محاولة إخماد الحريق.

وقال الكولونيل فاسيليوس فاثراكوغيانيس، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن النيران تتحرك بسرعة نحو بحيرة ماراثون، وهي خزان مهم يزود أثينا بالمياه. وتضرر عدد غير معروف من المنازل، وفقا للأسوشيتد برس.

وأوضح فاثراكوغيانيس أن الرياح تحولت إلى عاصفة في منطقة الحريق، وأن ارتفاع النيران تجاوز 25 مترا.

وتلقى سكان القرى القريبة تحذيرات بشأن الحريق من خلال رسائل نصية طارئة لإخلاء منازلهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن حريقا آخر اندلع غربي أثينا تم احتواؤه.

ويزيد الطقس الحار والجاف، الذي تفاقم بسبب الرياح القوية، من خطر حرائق الغابات. وسجل شهرا يونيو ويوليو أعلى درجات حرارة على الإطلاق في اليونان، التي شهدت أيضا فصل الشتاء الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية والمسؤولون الحكوميون من ارتفاع خطر حرائق الغابات بسبب الظروف الجوية من الأحد إلى الخميس.

وقال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس إن نصف البلاد سيخضع لأعلى درجات التأهب.